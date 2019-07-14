مصادر: خلية الإخوان بالكويت مرتبطة بقضية اغتيال النائب العام المصري

كشفت مصادر صحفية أن الخلية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين التي قبض عليها في الكويت، على صلة بقضية اغتيال النائب العام المصري الراحل هشام بركات في 2015.

وكشفت صحيفة "الراي" الكويتية في عددها الصادر اليوم الأحد، تفاصيل العملية الأمنية التي نفذتها الشرطة للإطاحة بعناصر الخلية الذين انتقلوا إلى الكويت من دول عدة في المنطقة لاسيما في قطر وتركيا.

وأكدت المصادر أن من بين الموقوفين، من هم على صلة بقضية اغتيال النائب العام المصري الراحل، المستشار هشام بركات وهي القضية المتهم الرئيس فيها هشام عشماوي الذي قبض عليه في درنة من قبل قوات الجيش الليبي وجرى تسليمه لاحقاً للسلطات المصرية، كما تواجه الخلية تهم بالمشاركة في اقتحام مقار أمنية في محافظة الفيوم المصرية، وفي تظاهرات تخريبية في القاهرة.

كما قالت الصحيفة الكويتية إن "أعضاء الخلية الثمانية تم تسليمهم إلى مصر على دفعتين بناء على طلب السلطات في القاهرة".

وأوضحت المصادر أن عدداً آخر من المتورطين في القضايا والمدانين في مصر، وعددهم يقدر بخمسة أشخاص، لم يتم القبض عليهم، نظراً لمغادرتهم البلاد وتوجه بعضهم إلى الدوحة وبعضهم الآخر إلى أنقرة.