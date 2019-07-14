قمرالدين تفقد حريق السوق وطالب بكشف ملابساته

تفقد رئيس ​بلدية طرابلس​ ​احمد قمرالدين​ الأضرار التي طالت سوق مشروع سقف النهر عند جسر ابو علي، جراء حريق كبير اندلع بعد منتصف الليل ما ادى الى احتراق عدد كبير من المحال والبسطات، إضافة الى ​انفجار​ ​سيارة​ طالها الحريق.

وعملت سيارات الإطفاء في إتحاد بلديات الفيحاء وبلدية طرابلس و​الدفاع المدني​، وورش البلدية والأهالي على اخماد النيران التي أتت على معظم محال السوق مخلفة اضرارا كبيرة.

والتقى قمرالدين أصحاب المحال والأهالي في المناطق المحيطة واستمع إلى معاناتهم والاضرار التي لحقت بهم. وطلب من الجهات القضائية والأمنية و​الشرطة البلدية​، إجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة اسباب الحريق، ليصار بالتالي إلى إتخاذ الإجراء القانوني المناسب.

وأجرى قمرالدين اتصالا بألامين العام للهيئة العليا للاغاثة ​اللواء محمد خير​، طالبا تدخله والعمل على المساعدة في رفع الضرر عن أصحاب البسطات، لاسيما وأن السوق مصدر دخلهم الوحيد لكسب قوتهم اليومي.