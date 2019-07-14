طقس الغد غائم جزئيًا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ الصباحية ان يسيطر طقس صيفي معتاد على الحوض الشرقيّ للمتوسّط خلال الأيام القادمة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم جزئيًا مع ارتفاع بسيط ب​درجات الحرارة​ في المناطق الجبلية و الداخلية ورياح ناشطة احيانا ورطوبة مرتفعة مما يؤدي الى تكون ​الضباب​ على المرتفعات .

الإثنين: غائم جزئيًا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية و الداخلية ورياح ناشطة احيانا وبقاء ظهور الضباب على المرتفعات .

الثلاثاء: غائم جزئيًا مع ارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية و الداخلية واستمرار تكون الضباب على المرتفعات .