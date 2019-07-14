مطر: نتمنى ان يساعد الله الرئيس عون ليقود لبنان الى شاطئ الاستقرار

تمنى المطران بولس مطر في كلمة له مع بدء القداس الالهي لتولية المطران بولس عبد الساتر على رأس ​أبرشية بيروت المارونية​ أن "يمد الله ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ بيد العون وسط الظروف الصعبة التي يجتازها ​لبنان​ والمنطقة ليقود ​سفينة​ الوطن الى شاطئ الاستقرار والسلام".

واشار الى أنه "وفي كنيسة ​المسيح​ يتوالى الرعاة بالتسلسل الغير المنقطع من بطرس الى يومنا هذا"، لافتا الى أن "الرعاة يمارسون مهمة التعليم والتدبير لبنيان الكنيسة ويشهدون لمحبة الله في ​العالم​".

وأضاف: "الرب الهمني وارسلني لرعاية الابرشية المارونية بعد الحرب ووضعنا نصب اعيننا عودة العائلات وأقمنا جسور ​المحبة​ بين كل أبناء الابرشية"، مشددا على ان عودة لبنان الى اصالته تسير نحو الطريق المرتجى بالايمان والمحبة".

وبعد الكلام عرّف الرقيم البطريركي خليل علوان بالمطران الجديد، ومن ثم جرى حفل التسلم والتسليم بين المطران مطر والمطران بولس عبد الساتر.