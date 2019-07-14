العثور على جثة الغريق السوري في السعديات

عثر عناصر من ​وحدة الانقاذ البحري​، التابعة للدفاع المدني، منذ بعض الوقت على جثة الشاب السوري عثمان احمد الحسين في البحر، مقابل شاطئ ​السعديات​، والذي كان غرق مع عدد من افراد عائلته بالأمس عندما جرفتهم التيارات البحرية بينما كانوا يمارسون ​السباحة​ على شاطئ السعديات الصخري.

وتم سحب الجثة الى الشاطئ، فيما لا تزال اعمال البحث جارية في البحر وعلى الشاطئ على احد المفقودين من افراد العائلة الذي فقد بالأمس.