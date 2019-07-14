عثر عناصر من وحدة الانقاذ البحري، التابعة للدفاع المدني، منذ بعض الوقت على جثة الشاب السوري عثمان احمد الحسين في البحر، مقابل شاطئ السعديات، والذي كان غرق مع عدد من افراد عائلته بالأمس عندما جرفتهم التيارات البحرية بينما كانوا يمارسون السباحة على شاطئ السعديات الصخري.
وتم سحب الجثة الى الشاطئ، فيما لا تزال اعمال البحث جارية في البحر وعلى الشاطئ على احد المفقودين من افراد العائلة الذي فقد بالأمس.
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على جثة الغريق السوري في السعديات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.