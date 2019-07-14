اصابة 6 من رجال الاطفاء بالاختناق والحروق بسبب حريق شب على جسر نهر ابو علي

اصيب 6 من رجال إلاطفاء ب​حالات​ اختناق وحروق خلال اخمادهم حريقا شب بعد منتصف الليل في عشرات البسطات بالقرب من مسجد التوبة على جسر ​نهر أبو علي​؛ وعمل الأهالي وفوج إطفاء ​طرابلس​ و​الدفاع المدني​ و​بلدية طرابلس​ على إطفاء الحريق، فيما عمل جهاز الطوارئ والإغاثة في الجمعية الطبية الإسلامية على إسعافهم ميدانيا.

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