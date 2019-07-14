بدء القداس الالهي لتولية المطران عبد الساتر على أبرشية بيروت المارونية

بدء القداس الالهي لتولية المطران بولس عبد الساتر على ​أبرشية بيروت المارونية​ خلفاً للمطران بولس مطر. ويمثل وزير الاقتصاد منصور بطيش رئيس الجمهورية ميشال عون، النائب هنري حلو ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب هنري شديد ممثلاً رئيس الحكومة سعد الحريري في القداس الالهي.

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