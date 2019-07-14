لفت وزير ​الدولة​ الإماراتي للشؤون الخارجية ​أنور قرقاش​ في تصريح عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ الى أن "دعوة ​السعودية​ لقطر إلى تسهيل إجراءات مواطنيها الراغبين في الحج واجبة وعاقلة"، مشدداً على أن "العقبات التي تفرضها قطر على حجاجها أهم سقطاتها في إدارتها لأزمتها"، ومؤكدا أن "الأولوية ألا تسيّس قطر الحج، وهي تدرك ضعف منطقها وحجتها".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرقاش يطالب قطر بعدم تسييس الحج ويشييد بالدعوة السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.