الدفاع التركية: وصول طائرة المحملة بمكونات منظومة "إس-400" الروسية

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ عن "بدء شحن إس-400 إلى البلاد"، مؤكدة في وقت لاحق المعلومات من قبل الخدمة الاتحادية للتعاون العسكري التقني للاتحاد الروسي. واضافت: "وأثار شراء أحدث أنظمة الدفاع الجوي الروسية، إس-400، فضيحة دولية بين ​تركيا​ و​الولايات المتحدة​: طالبت الولايات المتحدة بالتخلي عن الصفقة وشراء مجمعاتها باتريوت بدلا عنها"، مشيرة الى أنه "في حالة الرفض، لم تستبعد ​واشنطن​ إمكانية تأخير أو إلغاء بيع أحدث المقاتلات التركية من طراز F-35، لكن تركيا رفضت تقديم تنازلات ومع ذلك، بعد قمة قادة ​مجموعة العشرين​ في أوساكا، أصبح الوضع بين الولايات المتحدة وتركيا أقل توتراً، على حد قول وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​".

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