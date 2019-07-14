شرطة هونغ كونغ تتصدى لمحتجين تظاهروا ضد تجار قادمين من الحدود

اندلعت مواجهات بين الشرطة ومحتجين في هونغ كونغ بعدما توجه متظاهرون مناهضون للحكومة إلى بلدة حدودية للاحتجاج على التجار القادمين من البر الصيني.
واستخدمت الشرطة رذاذ الفلفل والعصي للتصدي للمتظاهرين المقنعين في شونغ شوي، البلدة القريبة من الحدود مع الصين، بعدما سار الالاف للاحتجاج على "من يمارسون التجارة الموازية".
وتنتشر في شونغ شوي عشرات الصيدليات ومتاجر مستحضرات التجميل الرائجة، ويقصدرها تجار من البر الرئيسي لشراء سلع في هونغ كونغ، حيث لا تفرض ضريبة على المبيعات، وإعادة بيعها على الجانب الآخر من الحدود.
واستخدم المتظاهرون زجاجات الماء لغسل عيونهم من رذاذ الفلفل.
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