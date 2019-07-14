اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي بانه ليس للجمهورية الاسلامية الايرانية اي مفاوضات مع المسؤولين الاميركيين في اي مستوى كان.
وفي تصريح ادلى به للصحفيين اليوم حول مزاعم وجود رسالة اميركية الى روسيا للتفاوض مع ايران على مستوى وزراء الخارجية، اعتبر موسوي ان "الظروف السائدة على صعيدي المنطقة والعالم تتطلب الجهوزية اكثر مما مضى". واضاف إن "الاعداء اللدودين والمستكبرين والمصابين من ضربات الثورة يحيكون المؤامرات والمخططات الشيطانية وهو مايتطلب الجهوزية الوطنية والعسكرية والتي بامكانها إحباط دسائسهم".
ونوه الى إنه كلما كانت الجهوزية القتالية ذات مستوى رفيع فان القوة الدفاعية والهجومية بعد الدفاع الابتدائي ستزداد.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الايرانية: لا توجد مفاوضات مع اميركا على اي مستوى كان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.