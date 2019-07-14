الخارجية الايرانية: لا توجد مفاوضات مع اميركا على اي مستوى كان

اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ال​ايران​ية ​عباس موسوي​ بانه ليس للجمهورية الاسلامية الايرانية اي مفاوضات مع المسؤولين الاميركيين في اي مستوى كان.

وفي تصريح ادلى به للصحفيين اليوم حول مزاعم وجود رسالة اميركية الى ​روسيا​ للتفاوض مع ايران على مستوى وزراء الخارجية، اعتبر موسوي ان "الظروف السائدة على صعيدي المنطقة و​العالم​ تتطلب الجهوزية اكثر مما مضى". واضاف إن "الاعداء اللدودين والمستكبرين والمصابين من ضربات الثورة يحيكون المؤامرات والمخططات الشيطانية وهو مايتطلب الجهوزية الوطنية والعسكرية والتي بامكانها إحباط دسائسهم".

ونوه الى إنه كلما كانت الجهوزية القتالية ذات مستوى رفيع فان القوة الدفاعية والهجومية بعد الدفاع الابتدائي ستزداد.