أبو فاعور: كان من الخطأ إسناد وزارة المهجرين إلى تيار لا يؤمن بالمصالحة

اعتبر وزير ​الصناعة​ ​وائل أبو فاعور​ في بيان، الى "كان من الخطأ إسناد ​وزارة المهجرين​ إلى تيار لا يؤمن بالمصالحة والى شخص لا يؤمن بالعيش الواحد بل يعيش احقاد الماضي وأورام الحاضر ورهاب ​المستقبل​، وهذا سينعكس سلبا على برامج الوزارة التي يجب ان تناقش مجددا في ​مجلس الوزراء​، ليس من منطلق الأرقام والإنفاق فحسب، بل من منطلق معالجة هذه الروحية المشوهة التي لا تؤتمن على هكذا ملف وطني، والتي تطعن بكل ما تم انجازه مع شركاء المصالحة وعودة المهجرين، والتي لن تلاقي لها شركاء في الجبل المتمسك بسلمه وتصالحه وعيشه ومصيره الواحد".

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