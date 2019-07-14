زلزال بقوة 6,6 درجات يضرب شمال غرب أستراليا

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سيدني: وقع زلزال بقوة 6,6 درجات الأحد قبالة ساحل شمال غرب أستراليا، وفق ما أعلن المعهد الأميركي للجيوفيزياء.
وقال المعهد إن خطر وقوع ضحايا وأضرار ضئيل مشيراً إلى أن الزلزال السطحي حصل على بعد 203 كيلومترات نحو غرب منتجع بروم البحري في ولاية أستراليا الغربية.
وبحسب وكالة "جيوساينس أستراليا" التي سجّلت وقوع زلزال بقوة 6,5 درجات، شعر بالهزّة سكان منتجع بروم وبورت هيدلاند وهو المرفأ الأسترالي الرئيسي لتصدير المعادن.
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