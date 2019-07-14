شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة سعاد المصرى: مصر أصبحت قبلة للسياحة الأوربية والروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأوضحت عضو مجلس النواب، فى بيان لها اليوم، أن الملف شهد تحسن ملحوظ خلال السنوات الماضية، وأصبحت مصر قبلة العديد من السائحين على مستوى العالم، وخير دليل على ذلك قرار أسبانيا مؤخرا برفع حظر السفر إلى شرم الشيخ، ومساواتها سياحيا بالأقصر والإسكندرية وأسوان بعد 3 سنوات من الحظر.

وأشارت النائبة، إلى أن عودة السياحة مرتبطة بالعديد من المحاور أبرزها الأمن والآمان، حيث تبذل جهود كبيرة للقضاء على العناصر الإرهابية وملاحقة خفافيش الظلام، معتبرة أن مصر أصبحت قبلة للسياحة الأوروبية والروسية خلال السنوات الأخيرة.