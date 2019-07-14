شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى سابق بالجماعة الإسلامية: تميم شخص يبذر أموال شعبه والخروج عليه واجب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد منتصر عمران، القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، أن إعلان تميم بن حمد أمير قطر خلال زيارته الأخيرة لواشنطن بإنفاق 8 مليارات دولار، أكد للجميع أنه شخص سفيه يتصرف فى أموال البلد تصرف، حيث إن تميم يساهم فى اقتصاد أمريكا بمبلغ 185 مليار دولار، فى الوقت الذى تصدر فيه التقارير المختصة بأن الاقتصاد القطرى بدأ فى الانهيار.

وأضاف القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، أنه فى الشرع يبين الله تعالى وظيفة الأموال فى المجتمع كما يبين حق المجتمع وحق الدولة فى أموال بيت المسلمين، والسفيه الفرد الذى ليس بحاكم جعل الشرع له وصى من أقاربه يتصرف فى أمواله بحكمه، فما بالنا إذا كان هنا السفيه هو حاكم البلاد! فالسفهاء هم الذين لا يحسنون التصرف فى الأموال وتراه عنده اضطراب فى الرأى والفكر.

وتابع منتصر عمران: السفهاء هم من عندهم نقص فى عقلهم جعلهم لا يحسنوا التصرف فى أموالهم، سواء كانوا أشخاصًا عاديين أو حكامًا أو مسئولين غير الأمناء، فتراهم يتصرفون فى الأموال ومسئولياتهم تصرفًا غير راشد تبذيرًا أو عبثًا ولهوًا أو إنفاقًا مجحفًا فى غير اللائق فهم المستحقون الحجر عليهم، وكل ذلك أيضًا يتوفر فى حق تميم.

وتابع القيادى السابق بالجماعة الإسلامية: أطالب بإصدار فتوى من قبل علماء الأمة الثقات بأن تميم بن حمد سار سفيها بتبديد أموال شعبه فيما ليس فائدة فيه لوطنه وعندها وجب على الشعب الخروج عليه وخلعه.