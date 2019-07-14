شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يأخذ اليوم الموافقة على 3 قوانين.. ويناقش "العمل الأهلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف مجلس النواب جلساته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، حيث يأخذ الرأى النهائى على 3 مشروعات قوانين بعد تلقى المجلس رد مجلس الدولة بشأنها.

وهذه المشروعات هى :

1-مشروع قانون بشأن إصدار المحال العامة مقدم من الحكومة، ومشروع قانون فى نفس الموضوع بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية، وذلك فى ضوء التقرير التكميلي الذى اعدته للجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكاتب لجان: الاسكان والمرافق العامة والتعمير، والدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية

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2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

3- مشروع قانون بتعديل قانون المحاماة.

كما يبدأ المجلس، فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، ومشروع قانون مقدم بشأن المنظمات الأهلية، في ذات الموضوع.