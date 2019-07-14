شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر قطر يكشف: انتهاكات الحمدين فى مرمى نيران البرلمان الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع مباشر قطر ، فى تقرير له، أن الوثائق والدلائل أكدت انتهاكات وقمع تنظيم الحمدين لأبناء شعبه والعمالة الوافدة على أراضيه.

وأعلن المعارض والناشط الحقوقى القطرى جابر الكحلة المرى، فى تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، أنه سيتم طرح ملف انتهاكات تنظيم الحمدين الإرهابى لحقوق الإنسان داخل أروقة البرلمان الأوروبى خلال الأيام المقبلة.

المري أوضح أنها بشرى وإنجاز جديد ضد النظام القطرى، الذى سوف يُطرح انتهاك حكومته لحقوق الإنسان، خصوصًا حقوق المرأة والطفل، فى أروقة البرلمان الأوروبى مع مجموعة من البرلمانيين.

Advertisements

وأضاف المري: "سوف أصرح باسم البرلمان ولن أصرح بأسماء البرلمانيين لضمان إيقاف محاولات التأثير عليهم من قِبل الآخرين".

وكشف الموقع أن التحركات الجديدة التى بدأتها المعارضة القطرية تهدف إلى فضح انتهاكات تنظيم الحمدين أمام المجتمع الدولى، فى وقت تشهد فيه تحركات أخرى موازية فى مجلس حقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية، مستثمرة التقرير الذى نشرته مجلة البرلمان الأوروبى منذ أيام قليلة، رصدت فيه تجاوزات يتعرض لها العمال فى قطر، خلال مشاركتهم فى بناء البنية التحتية والملاعب الخاصة ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.