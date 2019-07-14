المُشدد 5 سنوات لـ 7 أشخاص سرقوا مزرعة مواشي بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، اليوم الأحد، 7 أشخاص بالسجن المُشدد لمدة 5 سنوات لكلًا منهم؛ على خلفية اتهامهم جميعًا في القضية رقم 1436 جنايات بلبيس لسنة 2019، بتكوين تشكيلًا عصابيًا وسرقة مزرعة مواشي بدائرة مركز شرطة بلبيس.

كان اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من عمر فتحي السيد 31 سنة، عامل بمزرعة مواشي، مُقيم قرية "جلفينا" التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، يتهم فيه مجهولين بسرقة مزرعة "مجدي. ي" القائم بحراستها، وذلك عقب قيام مجهولين بتهديده وزوجته بالأسلحة النارية.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 7 أشخاص، تم تحديد 3 منهم وهم كلًا من: "حسام. ع. م" 41 سنة، عامل، مُقيم بالمطرية، و"عادل. ع. م" 42 سنة، سائق، مُقيم بالمرج، و"عمرو. إ" 28 سنة، عاطل، مُقيم بعزبة "الهجانة" بمدينة نصر، وأربعة آخرين.

وتبين قيامهم بتكوين تشكيلًا عصابيًا، تخصص في السرقة بالإكراه، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت قرارها السابق.