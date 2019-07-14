العمليات المشتركة العراقية: وصلنا إلى مناطق استغلها "داعش" قبل 2014

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (أ ش أ):

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم الأحد أن القوات الأمنية وصلت إلى مناطق خالية استغلها تنظيم "داعش" الإرهابي قبل عام "2014"، مشيرا إلى أن هذه القوات قطعت أكثر من نصف الصحاري ضمن عملية (إرادة النصر).

وقال المتحدث باسم القيادة العميد يحيى رسول - في تصريح خاص لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "عملية إرادة النصر مستمرة من أجل تحقيق أهدافها في تفتيش صحراء العراق التي تربط ثلاث محافظات هي: صلاح الدين، ونينوى، والأنبار وصولاً إلى نقطة النهاية، وهي الحدود مع سوريا"، مؤكدا أن جميع القوات العسكرية في العراق اشتركت في هذه العملية لتعقب داعش.

وأضاف أنه "خلال الأيام الثلاثة الماضية تمكنت القوات الأمنية من تدمير العديد من الأنفاق والكهوف، بالإضافة إلى مواقع لوجيستية للإرهابيين والسيطرة على المركبات المفخخة ووثائق هامة، وقتل واعتقال إرهابيين".

Advertisements

وأشار إلى أن هذه المناطق الخالية التي توصلت إليها القوات الأمنية كان يستغلها تنظيم (داعش) قبل عام 2014، وكانت مركزاً هاما للتدريب والتخطيط .. ومن هناك انطلقت العمليات الإرهابية في كثير من مدن العراق، وبسببها سقطت المدن واحدة تلو الأخرى بيد تنظيم داعش.

وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية قد أعلنت الأسبوع الماضي انطلاق عملية "إرادة النصر" في 3 محافظات، مؤكدة أن العملية تمتد إلى الحدود الدولية مع سوريا.

ويعتبر عام 2014 الأسوأ على مستوى الوضع الإنساني في العراق بسبب موجة النزوح التي ضربت عددا من المدن بعد سيطرة مسلحي تنظيم "داعش" عليها .