مكافحة الإرهاب تتصدر أجندة عمل القائد الجديد لقوات المارينز فى أوروبا وأفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - شتوتجارت - (أ ش أ):

أسند البنتاجون للجنرال باتريك هيرسمان مهمة الاشراف على نشاط وعمليات قوات مشاه البحرية الأمريكية المارينز فى أوروبا وأفريقيا وذلك خلفا للجنرال راسيل سانبورن الذى انتهت فترة عمله فى هذا المنصب، وجرت مراسم تسليم و تسلم قيادة المارينز فى قاعدة بوبلينيجن فى ألمانيا و التى منها تتم إدارة عمليات المارينز العسكرية وأنشطتها لمكافحة الإرهاب فى أوروبا وأفريقيا.

وتتنوع طبيعة المهام المسنده لقوات المارينز الأمريكية المتمركزة فى أوروبا ما بين أعمال التدريب المشترك ورفع كفاءة قوات الدول الصديقة والحليفه للولايات المتحدة سواء فى الحرب على الإرهاب فى أفريقيا أو فى حلف شمال الاطلنطى، كذلك تباشر وحدات المارينز الأمريكية مهام تعزيز الاستعداد القتالى لصد أي اعتداءات من الاتجاه الاستراتيجى الشرقى لأوروبا، كما يحمل جنرال المارينز الجديد فى اجندته برامجا تدريبية عديدة من أبرزها التدريب لايونز الذى ستقوم به قوات المارينز الأمريكية فى الفترة القادمة فى عدد من بلدان افريقيا جنوب الصحراء على أنشطة مكافحة الإرهاب، وفى أسبانيا يعتزم المشرف الجديد على وحدات المارينز تنفيذ تدريب بمسمى قوة الرد السريع بالتعاون مع وحدات النخبة فى الجيش الاسبانى سيكون مسرحها إقليم المورون بجنوب اسبانيا.

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وأمضى الجنرال باتريك هيرسمان 33 عاما من العمل فى التشكيلات المقاتلة العاملة لقوات المارينز ولعب دورا فى تعزيز تواجد قوات المارينز فى النرويج حيث اشرف على تدريب وحدات المارينز على مهام العمليات الصعبة فى المرتفعات الجبلية الوعرة وفى ظروف الطقس القاسية التى تقل درجة حرارة الجو فيه عن 20 تحت الصفر.

وبحسب بيان صادر عن قيادة المارينز فى أوروبا فقد اكسبت برامج التدريب التى أشرف عليها الجنرال هيرسمان بدءا من العام 2017 جنود المارينز القدرة على تنفيذ أصعب المهام القتالية سواء فى الاجواء قارسة البرودة او فى الاجواء شديدة الحرارة كالصحراء الافريقية التى تعد أحد مسارح عمليات المارينز الرئيسية.

ويعد الجنرال باتريك هيرسمان هو صاحب الفضل فى تشكيل وحدات الرد السريع لقوات المارينز الأمريكية المعنية بمكافحة الارهاب فى افريقيا ، ففى العام 2012 عندما هاجمت العصابات الارهابية مقر القنصلية الامريكية فى ليبيا ادرك الجنرال هيرسمان أهمية تطوير هذا النوع من التشكيلات القتالية للدفع بها حال وقوع أزمات من هذا النوع، و قد أكد الجنرال هيرسمان فى كلمته التى تلت تسلمه مهمة الإشراف على عمل المارينز فى أفريقيا وأوروبا أنه سيواصل العمل لبناء قدرات قوات مكافحة الارهاب فى البلدان الصديقة للولايات المتحدة فى أفريقيا والتوسع فى بناء وحدات الرد السريع لضمان التعامل الفعال مع التهديدات الإرهابية على مستوى القارة.