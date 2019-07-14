البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح: ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.05%، مع بداية تعاملات اليوم الأحد، إلى مستوى 13819 نقطة. وارتفع مؤشرEGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.08%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.06%. وكانت البورصة أنهت تعاملات الخميس الماضي، على انخفاض مؤشرها الرئيسي EGX30 بنسبة 1.4% إلى مستوى 14013 نقطة، مدفوعة بمبيعات الأجانب.

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