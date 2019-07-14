ضبط 231 دراجة نارية و5 سيارات بدون لوحات في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت إدارة مرور الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن ضبط سيارات ودراجات نارية بدون لوحات معدنية في حملة مرورية وأمنية مكبرة.

تلقى اللواء محمد كمال سالم، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من العميد طارق محمد ألهم، مدير إدارة مرور الوادي الجديد، بضبط 231 دراجة نارية و5 سيارات بدون لوحات معدنية، خلال حملة مكبرة جابت المراكز الإدارية الخمسة على مدار 6 أيام.

وجرى شن حملات أمنية مكبرة بمراكز (الخارجة، الداخلة، الفرافرة، باريس، بلاط) بقيادة المقدم أحمد شريف، وكيل إدارة المرور، والرائد عمرو أحمد صالح، رئيس وحدة مباحث المرور، وتمكنت الحملة من تحرير أكثر من 600 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة بدون خوذة رخص تسيير وقيادة.

تحررت المحاضر اللازمة، وتحفظت إدارة المرور علي المركبات المخالفة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.