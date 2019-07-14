روحاني يعلن انخفاض الديون الخارجية بـ25% وتراجع البطالة إلى 8ر10

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران - (د ب أ):

أعلن الرئيس الايراني حسن روحاني أن حجم الديون الخارجية لبلاده انخفض 25% إلى 5ر9 مليار دولار، مقابل 4ر12 مليار دولار قبل أكثر من عامين.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن روحاني القول اليوم الأحد أمام حشد بمدينة شيروان شمال شرقي البلاد أن انخفاض الديون الخارجية بنحو 25% "يعكس أنه رغم الضغوطات الأمريكية، فإننا لم نطلب مساعدة خارجية واعتمدنا على أنفسنا ووفرنا النفقات وسددنا جزءا من الديون".

وأضاف أن البطالة تراجعت إلى 8ر10% مقابل 1ر12% في السنة السابقة.

واعتبر روحاني أن الولايات المتحدة فشلت في كل محاولاتها الرامية للمساس بإيران، وقال :"منذ 14 شهرا تفرض أكبر قوة اقتصادية وعسكرية في العالم أقسى العقوبات ضد الشعب الإيراني، ولو كانت هذه العقوبات فُرضت على أي شعب آخر لانهار، إلا أن الشعب الإيراني قد قاوم على مدى هذه الفترة بكل قوة".