بالصور.. انطلاق فعاليات أسبوع التعليم الفني في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، صباح اليوم الأحد، انطلاق أولى فعاليات أسبوع التعليم الفني الذي تحتضنه المحافظة، ضمن برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى Tvet Egypt.

وانطلق الماراثون من أمام نادي الصيد المصري، مرورًا بشارع طرح البحر، وصولًا إلى نقطة النهاية أمام حديقة الأمل بمنطقة قشلاق السواحل، بمشاركة 350 طالبًا من التعليم الفني، بالإضافة إلى 30 طالبًا من المدرسة الرياضية للبنين.

وتعتبر هذه الفعالية افتتاحًا لبرنامج أسبوع التعليم الفني فى بورسعيد، تحت شعار "اشتغل فني"، والمقرر أن تختتم أعماله يوم الخميس المقبل الموافق ١٨ يوليو.