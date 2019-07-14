زلزال بقوة 6.9 درجات يضرب أستراليا

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، اليوم الأحد، إن زلزالاً بقوة 6.9 درجة هز منتجع بروم الساحلي في غرب أستراليا.

ولم ترد تقارير بعد عن أضرار أو إصابات من الزلزال الذي قالت الهيئة إن مركزه كان على عمق 33 كيلومتراً على بعد نحو 203 كيلومترات من المدينة التي تقع في ولاية أستراليا الغربية.

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