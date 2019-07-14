بعد صفقة الأسلحة لتايوان.. الصين تجري مناورات عسكرية

قالت وزارة الدفاع الصينية إن الجيش الصيني أجرى في الآونة الأخيرة تدريبات جوية وبحرية بمحاذاة الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد في أعقاب أحدث صفقة بيع أسلحة من الولايات المتحدة إلى تايوان التي تعتبرها الصين إقليماً منشقاً.

وأضافت الوزارة في بيان مقتضب إن الجيش الصيني أجرى هذه المناورات في "الأيام الأخيرة" دون تحديد موقع هذه التدريبات على وجه الدقة.

وقالت دون ذكر تفاصيل إن "هذه التدريبات كانت ترتيبات روتينية وفقاً للخطط السنوية للقوات المسلحة".

ويعد ساحل الصين الجنوبي الشرقي أحد أكثر مناطق الصين حساسية لمواجهته تايوان عبر مضيق تايوان، وتعتبر الصين تايوان الديموقراطية إقليماً منشقاً يجب استعادته بالقوة إذا لزم الأمر.

وقالت الصين إنها ستفرض عقوبات على شركات أميركية مشاركة في صفقة لبيع دبابات وصواريخ ومعدات لتايوان بقيمة 2.2 مليار دولار قائلة إن الصفقة تضر بسيادتها وأمنها القومي.

وقال المكتب الرئاسي بتايوان في بيان اليوم الأحد، نقلاً عن تساي مينج ين نائب الأمين العام لمجلس الأمن القومي إن الرئيسة تساي تحدثت هاتفياً مع نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأميركي أثناء وجودها بالولايات المتحدة والتقت مع أعضاء آخرين بمجلسي الشيوخ والنواب دون أن تذكر أسماء.

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وصدر هذا البيان في الوقت الذي تزور فيه الرئيسة التايوانية تساي إينج وين نيويورك في توقف عابر وهي طريقها لزيارة أربع دول حليفة بمنطقة الكاريبي وهي الجولة التي أثارت أيضاً غضب الصين وأدت إلى زيادة توتر العلاقات الصينية الأميركية المتوترة أصلاً بسبب حرب تجارية بين الطرفين.

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