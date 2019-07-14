تسريبات.. الصور الرسمية لهاتف سامسونغ Galaxy Note 10

كشف تسريب جديد عما يبدو أنه الصور الرسمية لجهازي سامسونغ الرائدين (Galaxy Note 10) و (+Galaxy Note 10) المزمع الإعلان عنهما في السابع من شهر أغسطس.

وبالرغم من أنه يفصلنا أقل من شهر عن تاريخ الإعلان عن الأجهزة في حدث بمدينة نيويورك، إلا أنه أصبح بإمكاننا الآن إلقاء نظرة أولية على الأجهزة.

ومن المحتمل أن تكون هذه الصور هي نفسها التي ستقوم سامسونغ بتوزيعها على الصحافة واستخدامها في المواد التسويقة، بعد إطلاق الهواتف في حدث أغسطس.

وبحسب الصور، فإن شركة سامسونغ تخطط لطرح هاتفي (Galaxy Note 10) و (+Galaxy Note 10) باللون الأسود والأزرق البنفسجي الفاتح، مع حواف رفيعة بشكل استثنائي، وكاميرا أمامية واحدة متواجدة ضمن فتحة في منتصف الشاشة.

ويأتي هاتف (Galaxy Note 10) بشاشة بقياس 6.28 إنش، بينما يأتي جهاز (+Galaxy Note 10) بشاشة بقياس 6.75 إنش، مع الزجاج المنحني الذي تتوقعه من هواتف سامسونغ الرائدة لعام 2019.

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ويبدو أن سامسونغ قد أضافت كاميرا ثلاثية العدسة للجزء الخلفي من الجهاز، مع المزيد من أجهزة استشعار الكاميرا للنسخة الأكبر، بما في ذلك مستشعر (ToF)، والذي يتيح المسح الضوئي ثلاثي الأبعاد والميزات المرتبطة به.

ومن المتوقع أن تقدم الشركة أيضًا نظام الفتحة المتغيرة الثلاثية المراحل على الجهاز.

ويلاحظ من خلال الصور عدم وجود زر مخصص للمساعد الرقمي بيكسبي (Bixby) – الذي حصل على الكثير من الملاحظات السلبية منذ تقديمه على هاتف (Galaxy S8)، حيث يبدو أن سامسونغ قد نقلت زر الطاقة من الجانب الأيمن إلى الأيسر.

كما لا يوجد منفذ لسماعات الرأس أو ماسح ضوئي لبصمات الأصابع، مما يشير إلى أن الماسح الضوئي لبصمات الأصابع سيكون مدمج تحت الشاشة.

يُذكر أن التسريبات السابقة تحدثت عن وجود نسخة من الجهاز داعمة لشبكات الجيل الخامس (5G)، والتي تتضمن مساحة تخزين داخلية بسعة 256 جيغابايت أو 512 جيغابايت أو 1 تيرابايت، مع ربط سعة ذاكرة الوصول العشوائي بمساحة التخزين، حيث يأتي الطراز الأعلى بذاكرة وصول عشوائي سعة 12 جيغابايت ومساحة تخزين بسعة 1 تيرابايت.