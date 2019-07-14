بجروت 2018: مدارس بالريادة وبلدات عربية تتصدر قائمة الغش

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نشرت وزارة التربية التعليم، مساء يوم السبت، نتائج البجروت للعام الدراسي 2017/2018، وفق السلطات المحلية، كما نشرت نسب النجاح في البجروت في مختلف السلطات المحلية في البلاد، إذ تصدرت قرية كوكب أبو الهيجاء قائمة البلدات العربية في نسبة النجاح واحتلت المرتبة الثالثة في البلاد بنسبة نجاح 96.3%.

وأتت قائمة السلطات المحلية الرائدة في نتائج البجروت من المجتمع العربي في رأس القائمة: وهي كوكب أبو الهيجاء%96.3، حرفيش %93.4، ودير حنا %92.8، وبيت جن% 92.6، وكسرى سميع %92.5 والتي أدرجت ضمن القائمة التي شملت 20 سلطة محلية بالبلاد.

بينما قائمة السلطات المحلية مع شهادة بجروت بامتياز اقتصرت على الجش %31.1، معليا %23.6، كوكب أبو الهيجاء% 18.8، إذ لوحظ تغيب الغالبية العظمى للسلطات المحلية العربية عن قائمة حصول المدارس على شهادة بجروت بامتياز.

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وتصدرت السلطات المحلية من المجتمع العربي مع نسبة كبيرة دفاتر ملغية رأس القائمة التي أتت على النحو التالي: تل السبع %8.2، والكثيفة % 7.7، وكعبية طباش % 6.4، وجلجولية % 5.9، وحورة % 5.8، وطوبا زنغرية % 5.6، ودير الأسد % 5.5، البعة % 5.5، والطيرة % 5.3، وجسر الزرقاء % 5.2.

ولوحظ غياب السلطات المحلية العربية عن الريادة في بجروت الرياضات واللغة الإنجليزية مستوى 5 وحدات، فمن السلطات المحلية الـ20 الرائدة بـ5 وحدات لغة رياضيات من المجتمع العربي، فقط قرية الجش %28.9، بينما لم تكن سلطة محلية واحدة من المجتمع العربي ضمن السلطات المحلية الـ20 الرائدة بـ5 وحدات لغة انجليزية.