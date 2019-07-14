ريال مدريد يصدم نابولي بشأن خاميس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن ريال مدريد الإسباني وضع شروطا جديدا على صفقة انتقاله نجمه الكولومبي، خاميس رودريغيز، إلى نابولي الإيطالي هذا الصيف.
وقال موقع "كالتشيو ميركاتو"، إن ريال مدريد رفض مبدأ إعارة اللاعب مع إلزامية الشراء، وقرر بيعه بشكل نهائي.
ويرغب ريال مدريد في رفع قيمة عرض نابولي إلى 42 مليون يورو، وضمه بصفة نهائية، بدلًا من استعارته.
ويعتبر نابولي الأقرب لحسم صفقة خاميس رودريغيز، خاصة في ظل تواجد كارلو أنشيلوتي على رأس الإدارة الفنية للفريق الإيطالي.
لكن نابولي كان يأمل في عقد الصفقة، على طريقة بايرن ميونخ، عن طريق استعارة اللاعب، مع وجود بند يتيح ضمه بصفة نهائية بعد نهاية فترة الإعارة.
وخاض خاميس رودريغيز، آخر موسمين بقميص بايرن ميونخ الألماني، معارًا من ريال مدريد.
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