مدرب مانشستر يونايتد يسعى للاحتفاظ ببوغبا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أولي جونار سولسكاير، يسعى للاحتفاظ بخدمات لاعبه الفرنسي، بول بوغبا، في ظل ارتباطه بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني هذا الصيف.

ولجأ سولسكاير إلى وسيلة جديدة لإغراء بوغبا بالبقاء، قائلًا عقب ودية للشياطين الحمر أمس السبت "القرار النهائي لم يتحدد بعد بشأن اللاعب الذي يحمل شارة قيادة الفريق".

وتابع "لدينا عدة خيارات وسنعلن بشكل نهائي عن قائد الفريق، مع بداية الموسم الجديد".

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وأضاف المدرب النرويجي "سنرى ما سيحدث، ولكن طالما تواجد آشلي يونغ في الملعب، فإنه سيكون قائدا للفريق".

وبسؤاله عن إمكانية ارتداء بول بوغبا شارة قيادة الشياطين الحمر، رد سولسكاير "نعم.. ولما لا؟".

وألمح مدرب المانيو "لا مجال للخوض في التفاصيل حاليا، سنحسم الأمر في الوقت المناسب".