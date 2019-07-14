جسر الزرقاء: العثور على جثة سليمان جربان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عُثر على جثة الشاب سليمان محمود جربان أبو الترك من سكان جسر الزرقاء صباح اليوم، الأحد، بعد أن غرق وهو يسبح في "جورة عزات" في المقطع الشمالي من شاطئ جسر الزرقاء، أمس.

وواصل الصيادون والمنقذون والمتطوعون من قرية جسر الزرقاء والمنطقة وقوات خفر السواحل، اليوم، لليوم الثاني على التوالي، أعمال البحث عن الشاب سليمان محمود جربان أبو الترك، من سكان جسر الزرقاء.

وسادت حالة من الحزن والأسى في جسر الزرقاء بعد العثور على جثة الشاب، وتوافد عدد من الأهالي إلى منزل عائلة ضحية الغرق لمواساتها والوقوف إلى جانبها في مصابها.

72 شخصا لقوا مصارعهم غرقا في موسم السباحة 2018

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وفي سياق ذي صلة، لقي 72 شخصا في البلاد مصارعهم غرقا في موسم السباحة العام الماضي 2018.

وتبين من المعطيات والإحصائيات المتوفرة أنه منذ مطلع موسم السباحة في 17.03.2018 ولغاية اختتامه في 08.10.2018 تلقى 257 شخصا العلاجات الطبية بعد إنقاذهم من الغرق في شواطئ وبرك السباحة المختلفة، بينهم 72 شخصا لقوا مصارعهم.

ويستدل من المعطيات أن موسم السباحة للعام الماضي 2018 شهد ارتفاعا مقلقا في حوادث الغرق مقارنة مع موسم السباحة في العام قبل الماضي 2017، إذ لقي 39 شخصا مصارعهم غرقا.