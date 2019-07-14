اقتحامات واعتقالات بالضفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللها مواجهات بين شبان وجنود الاحتلال الذين اعتقلوا العديد من الفلسطينيين جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة بأعمال مقاومة شعبية.

في محافظة طولكرم، اندلعت مواجهات واسعة في مدينة طولكرم فيما اقتحمت قوات الاحتلال منزل أسير محرر وفتشته.

وقال مواطنون إن جنود الاحتلال اقتحموا منزل الأسير المحرر نصر جابر، في الحي الجنوبي لطولكرم وفتشوه وعبثوا بمحتوياته.

واندلعت مواجهات واسعة اندلعت في شارع باريس في المدينة، تخللها إطلاق كثيف للقنابل المسيلة للدموع وإصابات بالاختناق.

بينما في محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب منذر عطا تعامرة، بعد دهم وتفتيش منزل والده في حي وادي شاهين في المدينة، كما سلمت محمد أمين الخطيب بلاغا لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة "غوش عصيون"، بعد أن داهمت ذات القوة منزل والده وسط بيت لحم.

أما في شمال الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال فتى من قرية جلبون شرق جنين.

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وقال مواطنون إن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى قصي محمد أبو الرب أثناء تواجده بالقرب من "الشيك العسكري" الذي أقامته فوق أراضي القرية.

في القدس، اختطفت قوة من وحدة "المستعربين"، شابا في محيط منطقة باب العامود. وأفاد شهود عيان، أن المستعربين اعتقلوا الشاب بعد أن انهالوا عليه بالضرب بصورة وحشية.

واعتقلت قوات الاحتلال مساء يوم السبت، فلسطينيا مجهول الهوية، بدعوى اجتيازه السياج الحدودي.

وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية، أن قوات الاحتلال عثرت على سكين بحوزة المعتقل الفلسطيني، قبل أن تنقله للتحقيق معه.