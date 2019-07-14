طوبا الزنغرية: اعتقال 6 أشخاص بشبهة الاعتداء على الشرطة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة ستة أشخاص في قرية طوبا الزنغرية، شمالي البلاد، وذلك للاشتباه بالاعتداء على أفرادها. ووفقا للشرطة، توجهت عناصر من الشرطة إلى طوبا الزنغرية بعد أن تلقت بلاغا عن إطلاق للنار، فرصدت مثلمين واعتقلت أحدهما.
وادعت أنه بعد الاعتقال اعتدى عدد من السكان على الشرطيين.
ومن المزمع أن تقوم الشرطة باعتقال آخرين بشبهة بالضلوع في الحادثة.
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