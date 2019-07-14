شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المجلس الانتقالي للإغاثة والأعمال الإنسانية تقدم دعما خاصا لمستشفى النصر بـالضالع والان مع التفاصيل

قدمت لجنة المجلس الانتقالي للإغاثة والأعمال الإنسانية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، دعماً خاصاً لقسم الجراحة بمستشفى النصر العام بمحافظة الضالع .

وسلم المهندس عدنان الكاف، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس لجنة الإغاثة والأعمال الإنسانية بالمجلس، صباح أمس كمية من الصفائح الخاصة بعمليات جراحة العظام إلى الدكتور محمود علي حسن، مدير عام المستسفى .

ويأتي هذا الدعم إستمراراً للجهود الإنسانية المتواصلة التي يقوم بها المجلس الانتقالي الجنوبي من خلال لجنة الإغاثة التي تكفلت بالدعم الانساني والإغاثي والطبي وتقديم يد العون والمساعدة لعدد من محافظات الجنوب ومنها الضالع .

حضر عملية التسليم ، الأستاذ عصام عبده علي، نائب رئيس انتقالي العاصمة عدن والاستاذ عادل جعفر، رئيس اللجنة بانتقالي العاصمة والأستاذ دلال العبيدي ، عضو اللجنة بالقيادة المحلية لانتقالي العاصمة عدن.