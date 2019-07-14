شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الاتحاد الأوروبي: قدمنا استثمارات فى مصر بـ5 ملايين دولار منذ عام 2012 والان مع التفاصيل

قالت جانيت هيكمان، العضو المنتدب لبنك الاتحاد الأوروبى، إن البنك ساهم باستثمارات كبيرة فى مصر بلغت أكثر من 5 ملايين دولار فى الاقتصاد المصرى منذ عام 2012، خاصة فى الفترة بعد اندلاع الثورة.

جاء ذلك مساء اليوم، خلال فعاليات المؤتمر الأورومتوسطى للسياحة "ميدى تورز" فى دورته الثامنة والذى تنظمه الغرفة التجارية بالإسكندرية ويعقد كل عامين بأحد مدن البحر الأبيض، بالتنسيق مع اتحاد غرف البحر الأبيض "اسكامى" وذلك بدعم من برنامج الاتحاد الأوروبى الإقليمى "ابسوميد" لدعم الغرف التجارية ومنظمات الأعمال.

Advertisements

وأشارت العضو المنتدب لبنك الاتحاد الأوروبى، إلى أن تلك الاستثمارات جاءت فى السياحة بالإضافة إلى الاعلان عن مشروع كبير بتكلفة 12 مليون دولار بمدينة الإسماعيلية، مشددة على ضرورة توفير بنية تحتية جيدة لتشجيع السياح للسياحة فى مصر بالإضافة إلى توفير برنامج ثقافى جيد للترويج السياحى.

وأوضحت هيكمان، مشروعات استثمارية أخرى فى شرق البحر المتوسط بتكلفة 150 مليون دولار لتطوير الفنادق والمنشآت السياحية مثل ما تم تطويره فى الأردن، مشددة على التفاهم الإقليمى بين دول المنطقة.

المؤتمر الأورومتوسطى للسياحة يجمع أكثر من 300 من قيادات السياحة فى مصر ودول البحر الأبيض بحضور القيادات التنفيذية المعنية بالإسكندرية وسفراء دول الاتحاد الأوروبى والبحر الأبيض وقناصلهم بالإسكندرية وهيئات المعونات والبنوك الانمائية والهيئات الإعلامية المصرية والسياحية الدولية المتخصصة.