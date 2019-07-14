شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون حزب الله والإخوان لإنجاح التنسيق بين تركيا وإيران والان مع التفاصيل

عززت وسائل الإعلام التابعة لحزب الله اللبناني، جهود التنسيق بين تركيا وإيران وفق خارطة الطريق التي أقرت أواخر يونيو الماضي، من خلال إستضافة قيادات بارزة في تنظيم الإخوان للترويج لفكر ولاية الفقيه .

ويرى مهتمون بالشأن السياسي في المنطقة، أن إعلام ميليشيا حزب الله اللبناني، إستضاف في الآونة الأخيرة العديد من الشخصيات الإخوانية والمنافسة لبعض التيارات المعارضة المصرية والمفكرين والباحثين .

وأبرزت وسائل إعلام حزب الله هذه الشخصيات لإستهداف المنطقة العربية والترويج لما يسمى بولاية الفقيه التي تسعى ميليشيا إيران لتطبيقها على الواقع في المنطقة .

ويعتقد مراقبون أن الشخصيات التي تستضيفها وسائل إعلام حزب الله هي شخصيات مأجورة تنفذ أهداف إيران وتركيا التي تسعى لإستعادة نفوذ الدولة العثمانية، فيما تسعى إيران لتطبيق نظام ولاية الفقيه في المنطقة .

وحدّدت تركيا وإيران، خارطة طريق للتعاون الاستراتيجي بينهما، وذلك على هامش زيارة عمل يجريها وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إلى محافظة إصفهان الإيرانية.

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والتقى تشاووش أوغلو نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، في إصفهان التي وصلها الخميس، وبحث معه قضايا ذات اهتمام مشترك، في ظل التوتر القائم بين إيران والولايات المتحدة.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين بعيد الاجتماع بين تشاووش أوغلو وظريف، في فندق عباسي بمحافظة إصفهان، بحسب ما أوردت وكالة "ارنا" الرسمية في إيران.

وقال موسوي إن الوزيرين وقعا على خارطة الطريق التي تشتمل على التعاون بين وزارتي خارجية إيران وتركيا على مدى عامين في مختلف المجالات.

وأضاف: "بما أن هذه الوثيقة تشتمل على كافة جوانب التعاون بين وزارتي خارجية إيران وتركيا، فإنها تتيح الإمكانية للوزارتين لتنظيم تعاونهما السياسي في إطارها".

وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن مباحثات الجمعة لظريف وتشاووش أوغلو أجريت في مرحلتين، وأن المرحلة الأولى من المباحثات جرت وراء الأبواب المغلقة، فيما حضر معاونو الخارجيتين الإيرانية والتركية في المرحلة الثانية.

وتابع أنه تمت مناقشة القضايا الإقليمية والدولية، إلى جانب العلاقات الثنائية، خلال زيارة وزير الخارجية التركي إلى اصفهان.