شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: العقبات التي تفرضها قطر على حجاجها "أهم سقطاتها" والان مع التفاصيل

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، الأحد، إن دعوة وزارة الحج والعمرة في السعودية لقطر إلى تسهيل إجراءات مواطنيها لأداء مناسك الحج واجبة وعاقلة، مضيفاً أن العقبات التي تفرضها قطر على حجاجها أهم سقطاتها في إدارتها لأزمتها، مؤكداً أن الأولوية ألا "تسيّس قطر الحج وهي تدرك ضعف منطقها وحجتها".

وغرد قرقاش على حسابة في "تويتر": "دعوة وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية الشقيقة دولة قطر إلى تسهيل إجراءات مواطنيها لأداء مناسك الحج واجبة وعاقلة، العقبات التي تفرضها قطر على حجاجها أهم سقطاتها في إدارتها لأزمتها، الأولوية أن لا تسيّس قطر الحج وهي تدرك ضعف منطقها وحجتها".

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وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية قد دعت السلطات المعنيّة في دولة قطر إلى تسهيل إجراءات قدوم القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج، وإزالة العقبات التي تفرضها حكومة قطر لمنعهم من القدوم لأداء هذه الشعيرة العظيمة.

وأكدت وزارة الحج والعمرة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، السبت، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تسخير كافة الإمكانيات لتسهيل قدوم الحجاج والمعتمرين من دولة قطر، أسوةً بما تقوم به تجاه عموم المسلمين الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة، والذين بلغت أعداد من تم الاتفاق على قدومهم لأداء مناسك حج هذا العام 1440هـ إلى أكثر من مليون وسبعمئة ألف حاج، في حين أدى مناسك العمرة قرابة 8 ملايين مسلم من جميع دول العالم.