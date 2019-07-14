وفاة احد اعضاء الهيئة الادارية لنادي الميناء اثر جلطة قلبية

2019-07-14 | 09:22
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اعلن نادي الميناء الرياضي، الاحد، وفاة عضو الهيئة الادارية للنادي كريم سالم، إثر جلطة قلبية.
وذكر النادي في بيان مقتضب أن "الهيئة الإدارية لنادي الميناء الرياضي، تنعى الكابتن كريم سالم عضو الهيئة الإدارية وأمين السر الذي توفي أثر جلطة".
تجدر الاشارة الى ان سالم تم انتخابه خلال انتخابات النادي التي اجريت في الثامن من آب 2018.
تجدر الاشارة الى ان سالم تم انتخابه خلال انتخابات النادي التي اجريت في الثامن من آب 2018.
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