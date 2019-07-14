قروض 100 مليون دينار لاصحاب الجامعات و75 مليون للمدارس لتوسيع أعمالهم

حدد مصرف الرافدين قروض اصحاب الجامعات والمدارس الأهلية ورياض الأطفال والتي تصل الى 100 مليون دينار.
وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "لغرض تقديم الدعم للجامعات والمدارس الأهلية والمساهمة في تهيئة البيئة التربوية، تقرر منح قروض لاصحاب الجامعات ورياض الأطفال والمدارس لتوسيع أعمالهم".
واضاف ان "رياض الأطفال حدد لها قرض 25 مليون دينار و50 مليون دينار للمدارس الابتدائية والمدارس المتوسطة والإعدادية حدد لها 75 مليون دينار وأصحاب الجامعات يكون مبلغ القرض 100 مليون دينار".
يذكر أن مصرف الرافدين باشر منذ عام 2016 بمنح قروض وسلف للموظفين والمواطنين في شتى المجالات وفق آليات وضوابط معينة.
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