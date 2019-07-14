أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن ديون إيران الخارجية انخفضت بنسبة 25 بالمئة، رغم فرض العقوبات الأمريكية، مشدداً أن العقوبات الأمريكية لم تؤثر على إرادة وعزيمة الإيرانيين ونقل التلفزيون الإيراني عن روحاني قوله صباح اليوم الأحد إنه "رغم فرض العقوبات علينا ورغم كل الصعوبات إلا أننا خفضنا ديوننا الخارجية إلى 25 بالمئة، وهذا يعتبر نصرا لنا"، مضيفا أن "العقوبات الأمريكية لم تؤثر على إرادة وعزيمة الإيرانيين".



وتابع الرئيس الإيراني "العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران لو فرضت على أي بلد آخر لواجه انهيارات، لكننا صمدنا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روحاني: ديون إيران انخفضت 25% رغم العقوبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.