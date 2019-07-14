العمليات المشتركة: القوات الامنية وصلت لمناطق مهجورة استغالها داعش قبل احداث 2014

اعلنت قيادة العمليات المشتركة، الاحد، ان القوات الامنية وصلت لمناطق مهجورة استغالها داعش قبل احداث 2014، فيما اشارت الى ان هذه القوات قطعت أكثر من نصف الصحاري ضمن عملية إرادة النصر.

وقال المتحدّث باسم القيادة العميد يحيى رسول في حديث لـ الخليج 365، إن "عملية ارادة النصر مستمرة من أجل تحقيق أهدافها في تفتيش صحراء العراق التي تربط ثلاث محافظات، هي صلاح الدين ونينوى والأنبار، وصولاً إلى نقطة النهاية، وهي الحدود مع سورية"، مبينا ان "جميع القوات العسكرية في العراق، اشتركت في هذه العملية لتعقب عصابات داعش".

واضاف انه "خلال الأيام الثلاثة الماضية تمكّنت القوات الامنية من تدمير العديد من الأنفاق والكهوف، بالإضافة إلى مواقع لوجستية للإرهابيين والسيطرة على المركبات المفخخة ووثائق مهمة، وقتل واعتقال إرهابيين"، مشيرا إلى أن "القوات العراقية وصلت إلى مناطق مهجورة منذ سنين، كان تنظيم داعش يستغلها قبل أحداث 2014، وكانت مركزاً مهماً للتدريب والتخطيط، ومن هناك انطلقت العلميات الإرهابية في كثير من مدن العراق، وبسببها سقطت المدن واحدة تلو الأخرى بيد تنظيم داعش"".

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وتابع أن "الغاية من العمليات هي التطهير، وإرسال رسالة إعلامية دقيقة وواضحة لعصابة داعش، بأن العراقيين مستمرون بملاحقة الإرهاب"، لافتا الى انه "حتى الآن قطعت قواتنا أكثر من نصف الصحاري ضمن عملية إرادة النصر".

اعلنت قيادة العمليات المشتركة، في السابع من تموز الحالي، عن انطلاق عملية "ارادة النصر" في ثلاث محافظات، مبينة ان العملية تمتد الى الحدود الدولية مع سوريا.