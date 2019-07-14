تدريب عسكري صيني في الجنوب بعد صفقة أسلحة أمريكية لتايوان

أجرى الجيش الصيني تدريبات جوية وبحرية بمحاذاة الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد في أعقاب أحدث صفقة بيع أسلحة من الولايات المتحدة إلى تايوان، التي تعتبرها الصين إقليما منشقا.

وذكرت وزارة الدفاع الصينية في بيان مقتضب أن الجيش أجرى المناورات في "الأيام الأخيرة" دون تحديد موقع هذه التدريبات على وجه الدقة.

وأوضحت، دون ذكر مزيد من التفاصيل، أن التدريبات كانت "ترتيبات روتينية وفقا للخطط السنوية للقوات المسلحة".

ويعد ساحل الصين الجنوبي الشرقي أحد أكثر مناطق الصين حساسية لمواجهته تايوان عبر مضيق تايوان .

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والجمعة، أعلنت بكين أنها ستفرض عقوبات على شركات أمريكية مشاركة في صفقة لبيع دبابات وصواريخ ومعدات لتايوان بقيمة 2.2 مليار دولار، لافتة إلى أن الصفقة تضر بسيادتها وأمنها القومي.



يشار إلى أن الرئيسة التايوانية تساي إينج وين تزور نيويورك في توقف عابر في طريقها لزيارة 4 دول حليفة بمنطقة الكاريبي وهي الجولة التي أثارت أيضا غضب الصين وأدت إلى زيادة توتر العلاقات الصينية الأمريكية المتوترة أصلا بسبب حرب تجارية مريرة بين الطرفين.

ولا تزال الصين تعتبر تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها ولا تستبعد استعادتها بالقوة في حال أعلنت استقلالها.

وتحكم الصين القارية وتايوان سلطتان متنافستان منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية عام 1949.

وطلبت تايوان من الولايات المتحدة توفير طائرات حربية جديدة لها، لكن منذ عام 2002، ترفض واشنطن طلبات مماثلة، خشية ردّ فعل عدائي من بكين.