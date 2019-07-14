الصين توقف كنديا وسط توتر العلاقات بين البلدين

أكدت وزارة الخارجية الكندية أن الصين أوقفت كنديا آخر بمدينة يانتاي الصينية، في حين تشهد العلاقات بين أوتاوا وبكين توترا، مشيرة إلى أن سبب توقيفه لم يحدد بعد.

وقال متحدث باسم الوزارة إن "مسؤولين كنديين يقدمون مساعدة قنصلية" لكن لا يمكن الكشف عن مزيد من التفاصيل بسبب القوانين المتعلقة بالخصوصية.

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ولم تفد الوزارة بمزيد من التفاصيل حول واقعة الاحتجاز، وما إذا كانت مرتبطة باعتقال 19 شخصا الأسبوع الماضي، في قضية مخدرات تتعلق بفرع محلي لمدرسة لتعليم اللغات في مدينة شوتشو جنوب غرب يانتاي.

يشار إلى أن الصين حكمت على كنديين آخرين اثنين بالإعدام بسبب تهريب مخدرات، وحظرت استيراد المنتجات الزراعية الكندية.

وأعلنت السلطات الصينية توقيف عدد من الأشخاص في إطار هذه القضية بينهم 7 مدرسين وتسعة طلاب أجانب لم تحدد جنسياتهم.

وتدهورت العلاقات بين الصين وكندا في ديسمبر /كانون الأول الماضي بعد أن اعتقلت شرطة فانكوفر منج وان تشو المسؤولة المالية بشركة هواوي بناء على أمر اعتقال أمريكي.