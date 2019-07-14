القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن دعوة وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية دولة قطر إلى تسهيل إجراءات مواطنيها لأداء مناسك الحج "واجبة وعاقلة".
وأضاف قرقاش، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن "العقبات التي تفرضها قطر على حجاجها أهم سقطاتها في إدارتها لأزمتها".
ووجه قرقاش رسالة إلى قطر بأن الأولوية لها "ألا تسيّس الحج وهي تدرك ضعف منطقها وحجتها".
وكانت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، أكدت تسخير كافة الإمكانيات لتسهيل قدوم الحجاج والمعتمرين من قطر.
ودعت في بيان صحفي السبت، السلطات المعنيّة في الدوحة لتسهيل إجراءات قدوم القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج، وإزالة العقبات التي تفرضها لمنعهم من القدوم لأداء هذه الفريضة.
كانت هذه تفاصيل خبر قرقاش يطالب قطر بعدم تسييس الحج وإزالة العقبات أمام مواطنيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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