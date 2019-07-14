الان تتابع زلزال بقوة 6.9 درجة يهز غرب أستراليا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 29 دقيقة - 9:58 ص, 14 يوليو 2019 م التعليقات: 0 مركزه كان على عمق 33 كيلومترا ملبورن- الخليج 365: قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية اليوم الأحد إن زلزالا بقوة 6.9 درجة هز منتجع بروم الساحلي في غرب أستراليا.

ولم ترد تقارير بعد عن أضرار أو إصابات من الزلزال الذي قالت الهيئة إن مركزه كان على عمق 33 كيلومترا على بعد نحو 203

كيلومترات من المدينة التي تقع في ولاية أستراليا الغربية.

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