أمير سعودي: صفقات قطر مع واشنطن أكبر من ناتجها المحلي

قال الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد السبت، إن حجم الصفقات الموقعة بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية خلال زيارة الشيخ تميم بن حمد إلى واشنطن البالغة 185 مليار دولار تتساوى تقريباً مع ناتج البلاد المحلي البالغ 186 مليار دولار.

وقال بن مساعد وهو ابن شقيق الملك سلمان، في سلسلة تغريدات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم السبت، إبان زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسعودية وقِعت صفقات بين البلدين بـ 400 مليار دولار (جلها على مدى 10 سنوات) أسلحة واستثمارات وتوطين صناعات ومشاريع مشتركة يعود نفعها على البلدين، ومن حينها لم يتوقف صراخ "الجزيرة القطرية" والإعلام المدعوم من قطر مكررين عبارة (حلب السعودية) وكأن ترامب أخذ الـ400 فوراً بدون أي مقابل".

وأضاف بن مساعد، رئيس نادي الهلال السعودي السابق، في تغريدة أخرى "لو قسمنا الـ400 مليار على 10 سنوات (40 مليار في السنة) وتحسباً لاجتزاء هذه التغريدة من سياقها، أكرر أن هذه المبالغ لصفقات مفيدة للبلدين تتضمن أسلحة واستثمارات وتوطين صناعات ومشاريع مشتركة، و لمن لا يعلم، بلغ الناتج المحلي الإجمالي في السعودية لعام 2018، ثلاثة تريليونات ريال".

وتابع بن مساعد، "في زيارة أمير دولة قطر الشيخ تميم لأمريكا، ذُكر أن الصفقات بين البلدين بـ185 مليار دولار وهللت الجزيرة وأخواتها وأشادت بأهمية هذا اقتصادياً وسياسياَ لقطر.. وطبعاً ( مصطلح الحلب اختفى)".

وقال بن مساعد، "لمن لا يعلم: الناتج المحلي لقطر عام 2018 بلغ 186 مليار دولار..أي أن الصفقات أكثر من ناتجها المحلي!".