نجار: لضرورة وضع موازنة ضمن مشهدية اقتصادية عامة كي يكون لنا افق

اشار الوزير السابق ابراهيم نجار الى ضرورة وضع موازنة ضمن مشهدية اقتصادية عامة كي يكون لنا افق وخريطة طريق اقتصادية، ولذلك يجب اعلام يفسر الوضع الاقتصادي في البلد وشرح الوضع ومصارحة الناس، ولفت الى انه منذ العام 2005 الى اليوم الوضع في المنطقة ليس على ما يرام ما ادى الى تعطيل الدورة الاقتصادية التي كانت قائمة.
وسأل نجار في حديث تلفزيوني، "كيف نحارب التوظيف وهناك 5300 موظف تم توظيفهم في الادارة العامة؟ وهل لا يوجد من يطعن في هذه القرارات غير القانونية؟" واكد ان هناك عدم تماسك ومنطق حقيقي الذي تقوم به الدولة اللبنانية، موضحا ان هناك 11 الف توظيف غير شرعي تقريبا.
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