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باسيل بدأ جولته في قضاء مرجعيون بمواكبة أمنية مشددة

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بدأ وزير الخارجية والمغتربين رئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​ جولته في قضاء ​مرجعيون​ وتحديدا في بلدة ​جديدة مرجعيون​ على رأس وفد، وبمواكبة أمنية مشددة، حيث كان في استقباله حشد من مناصري التيار ومحازبيه.

محطته الأولى سيستهلها بلقاء يجمعه بهيئة ومجلس القضاء في منسقية ​حاصبيا​ مرجعيون في التيار الوطني لبعض الوقت، قبل توجهه إلى محطته الرئيسية للمشاركة بالقداس الإلهي في ​كنيسة مار جرجس​ في ​القليعة​، ومن بعدها يتوجه إلى قاعة مار يوسف في البلدة للقاء الاهالي.

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