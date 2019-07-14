باسيل بدأ جولته في قضاء مرجعيون بمواكبة أمنية مشددة

بدأ وزير الخارجية والمغتربين رئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​ جولته في قضاء ​مرجعيون​ وتحديدا في بلدة ​جديدة مرجعيون​ على رأس وفد، وبمواكبة أمنية مشددة، حيث كان في استقباله حشد من مناصري التيار ومحازبيه.

محطته الأولى سيستهلها بلقاء يجمعه بهيئة ومجلس القضاء في منسقية ​حاصبيا​ مرجعيون في التيار الوطني لبعض الوقت، قبل توجهه إلى محطته الرئيسية للمشاركة بالقداس الإلهي في ​كنيسة مار جرجس​ في ​القليعة​، ومن بعدها يتوجه إلى قاعة مار يوسف في البلدة للقاء الاهالي.