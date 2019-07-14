باسيل بدأ جولته في قضاء مرجعيون بمواكبة أمنية مشددة

بدأ وزير الخارجية والمغتربين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل جولته في قضاء مرجعيون وتحديدا في بلدة جديدة مرجعيون على رأس وفد، وبمواكبة أمنية مشددة، حيث كان في استقباله حشد من مناصري التيار ومحازبيه.
محطته الأولى سيستهلها بلقاء يجمعه بهيئة ومجلس القضاء في منسقية حاصبيا مرجعيون في التيار الوطني لبعض الوقت، قبل توجهه إلى محطته الرئيسية للمشاركة بالقداس الإلهي في كنيسة مار جرجس في القليعة، ومن بعدها يتوجه إلى قاعة مار يوسف في البلدة للقاء الاهالي.
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