قرطباوي: يجب التعلم من خلافاتنا وعلينا الاتحاد من اجل انقاذ لبنان

أشار وزير العدل السابق شكيب قرطباوي في حديث اذاعي الى أنه "وفي حال احيلت حادثة الجبل الى المجلس العدلي فإن شيئاً لن يتغير لأن هذه محكمة من المحاكم وهذا موضوع مستقل عن السياسة".
وعن العقوبات الاميركية على نواب من "حزب الله"، لفت الى أن "الاميركيين يعانون من المشاكل مع ايران والعكس صحيح، وعلى ايام الرئيس الاميركي باراك أوباما تم التوصل الى اتفاق نووي وعندها بدأت الحركة التجارية بالانفتاح وتغير الحكم بأميركا"، مضيفا: "أما اليوم نجد ان السفير البريطاني بأميركا المستقيل وفي كتابه يقول ان من ضمن أهداف الرئيس الاميركي دونالد ترامب ان يحطم كل ما تركه أوباما".
وشدد قرطباوي على انه " يجب التعلم من خلافاتنا الماضية وعلينا الاتحاد من اجل انقاذ لبنان".
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