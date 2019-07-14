قرطباوي: يجب التعلم من خلافاتنا وعلينا الاتحاد من اجل انقاذ لبنان

أشار وزير العدل السابق ​شكيب قرطباوي​ في حديث اذاعي الى أنه "وفي حال احيلت حادثة الجبل الى ​المجلس العدلي​ فإن شيئاً لن يتغير لأن هذه ​محكمة​ من المحاكم وهذا موضوع مستقل عن ال​سياسة​".

وعن العقوبات الاميركية على نواب من "​حزب الله​"، لفت الى أن "الاميركيين يعانون من المشاكل مع ​ايران​ والعكس صحيح، وعلى ايام الرئيس الاميركي ​باراك أوباما​ تم التوصل الى اتفاق نووي وعندها بدأت ​الحركة التجارية​ بالانفتاح وتغير الحكم ب​أميركا​"، مضيفا: "أما اليوم نجد ان ​السفير البريطاني​ بأميركا المستقيل وفي كتابه يقول ان من ضمن أهداف الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ ان يحطم كل ما تركه أوباما".

وشدد قرطباوي على انه " يجب التعلم من خلافاتنا الماضية وعلينا الاتحاد من اجل انقاذ ​لبنان​".