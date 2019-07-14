علوش: المزعج في العقوبات الاميركية على حزب الله تأثيرها على لبنان

أشار النائب السابق ​مصطفى علوش​ في حديث اذاعي الى أن "العقوبات على نواب وأفراد من ​حزب الله​ لم تحصل لأنهم مواطنون لبنانيون بل أتت لكونهم أفراد واعضاء بحزب تابع ل​ايران​ ويدافعون عن مصالح ايران"، لافتا الى أن "المزعج في المسألة هو مدى ضرر هذه العقوبات على ​الوضع الاقتصادي​ في البلاد".

واعتبر أن "المفارقة الاساسية التي تتكرر في كل مرة هي في الكلام، مثلا عند القول اننا سندمر ​اسرائيل​ في حال اعتدت"، مؤكدا أن "الافضل التفكير في المواجهة الحقيقية وليس بهذه الطريقة"، مشددا على ان "ايران حولت القضية من العداء العربي لاسرائيل الى انتشار كثيف للحرس الثوري الايراني".