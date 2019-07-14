علوش: المزعج في العقوبات الاميركية على حزب الله تأثيرها على لبنان

أشار النائب السابق مصطفى علوش في حديث اذاعي الى أن "العقوبات على نواب وأفراد من حزب الله لم تحصل لأنهم مواطنون لبنانيون بل أتت لكونهم أفراد واعضاء بحزب تابع لايران ويدافعون عن مصالح ايران"، لافتا الى أن "المزعج في المسألة هو مدى ضرر هذه العقوبات على الوضع الاقتصادي في البلاد".
واعتبر أن "المفارقة الاساسية التي تتكرر في كل مرة هي في الكلام، مثلا عند القول اننا سندمر اسرائيل في حال اعتدت"، مؤكدا أن "الافضل التفكير في المواجهة الحقيقية وليس بهذه الطريقة"، مشددا على ان "ايران حولت القضية من العداء العربي لاسرائيل الى انتشار كثيف للحرس الثوري الايراني".
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